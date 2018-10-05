5 октября. Mossovetinfo.ru – Станция «Новопеределкино» стала самой популярной на новом участке Солнцевской линии метро, сообщает портал mos.ru.



С момента открытия, пассажиропоток на станции составил более 420 тысяч человек. Далее располагаются станции «Рассказовка» (398 тысяч пассажиров) и «Солнцево» (385 тысяч).



Новый участок Солнцевской линии метро открыли для пассажиров 30 августа. На нем расположены 7 станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». С момента открытия новым участком воспользовались более 2 миллионов пассажиров.