26 января. Mossovetinfo.ru – Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет в парке «Зарядье». Об этом сообщили в департаменте градостроительной политики.



Форум пройдет с 17 по 22 июля. Ключевая тема – «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».



Московский урбанистический форум - крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится ежегодно с 2011 года.



Moscow Urban Forum объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.