Названы даты открытия велопроката и проката самокатов в Москве

3 апреля. Mossovetinfo.ru – Велопрокат откроется в Москве 6 апреля, а прокат самокатов заработает на два дня раньше – 6 апреля. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.



В этом году установят 67 новых станций велопроката, 63 из которых — электрические, также добавят 1000 велосипедов, 500 из которых также электрические.