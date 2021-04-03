 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     03.04.2021 11:56

Названы даты открытия велопроката и проката самокатов в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  велопрокат  прокат самолетов  велосипеды  самокаты 

3 апреля. Mossovetinfo.ru – Велопрокат откроется в Москве 6 апреля, а прокат самокатов заработает на два дня раньше – 6 апреля. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

В этом году установят 67 новых станций велопроката, 63 из которых — электрические, также добавят 1000 велосипедов, 500 из которых также электрические.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
велопрокат  прокат самолетов  велосипеды  самокаты 

Возврат к списку

Лента новостей

11:56 Город (Москва и область) Названы даты открытия велопроката и проката самокатов в Москве

10:02 Город (Москва и область) Президент Аргентины, привившийся в январе «Спутником», сдал положительный тест на коронавирус

09:12 Другое С 8 апреля в российский прокат выходит фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси».

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

06:38 Город (Москва и область) Московские дороги промоют в субботу специальным шампунем после зимнего сезона

Актуальные материалы

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

06:20 В Москве открылись ярмарки выходного дня

19:11 В России К лету все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса

12:58 Город (Москва и область) Второй вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году

11:30 В России Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен до 120 процентов

09:55 Город (Москва и область) Для москвичей составили маршруты для пробежек

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru