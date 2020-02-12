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Город (Москва и область)     12.02.2020 13:49

Названы лидеры московского авторынка по итогам января 2020 года

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Теги:  автомобили  рейтинги  продажи 

12 февраля. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых популярных автомобилей на московском авторынке по итогам продаж в январе 2020 года.

Первое место по количеству проданных автомобилей заняла Kia Rio – за месяц в Москве было продано 693 машины данной модели. На втором месте Hyundai Solaris – 645 проданных машин. Третье место в рейтинге заняла модель Hyundai Creta – за январь в Москве было продано 543 таких автомобиля.

В десятку рейтинга вошли также Nissan X-Trail, Toyota Camry, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Lada Vesta и Skoda Octavia.


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Карта места

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Теги: 
автомобили  рейтинги  продажи 

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