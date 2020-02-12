12 февраля. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых популярных автомобилей на московском авторынке по итогам продаж в январе 2020 года.



Первое место по количеству проданных автомобилей заняла Kia Rio – за месяц в Москве было продано 693 машины данной модели. На втором месте Hyundai Solaris – 645 проданных машин. Третье место в рейтинге заняла модель Hyundai Creta – за январь в Москве было продано 543 таких автомобиля.



В десятку рейтинга вошли также Nissan X-Trail, Toyota Camry, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Lada Vesta и Skoda Octavia.