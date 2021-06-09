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Город (Москва и область)     09.06.2021 15:42

Названы победители конкурса «Облик реновации»

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Теги:  программа реновации жилья  конкурс  реновация жилья  архитектура  программа реновации  жилье  реновация 

9 июня. Mossovetinfo.ru — В Москве подвели итоги международного конкурса на разработку концепций архитектурных решений домов по программе реновации жилья.

Победителями стали 52 концепции, разработанные 39 российскими и зарубежными командами. Всего на конкурс было представлено 92 концепции.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, такое большое количество концепций-победителей связано с тем, что некоторые площадки, для которых разрабатывались концепции, настолько велики, что было принято решение отобрать для них несколько концепций. Это позволит сделать среду богаче и разнообразнее.

При выборе победителей, жюри из 32 экспертов основывалось на индивидуальности и архитектурном качестве предложений, а также фактической возможности реализации концепции с наименьшим количеством изменений.

Кузнецов отметил, что главной задачей конкурса было формирование индивидуального архитектурного стиля каждого квартала и эту идеологию удалось донести до конкурсантов.

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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  конкурс  реновация жилья  архитектура  программа реновации  жилье  реновация 

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