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Город (Москва и область)     27.08.2018 09:13

Названы самые популярные и самые необычные имена новорожденных москвичей

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Теги:  имена  дети 

27 августа. Mossovetinfo.ru – В столичном управлении ЗАГС рассказали какие самые популярные и самые необычные имена дают родители новорожденным москвичам в 2018 году, сообщает портал mos.ru.

В ЗАГС отметили, что количество необыкновенных имен в последнее время снижается, и растет доля имен традиционных. Редкие имена чаще дают детям в тех семьях, где один из родителей иностранец.

Самые популярные мужские имена в Москве – Александр, Михаил, Максим, Даниил (а также Данила и Данил), Артем, Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей.

Среди имен для девочек наиболее популярными в 2018 году являются София, Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.

Среди необычных имен, которые родители дали своим детям в Москве в 2018 году, отмечены Дональд, Уолтер, Яго, Томислав и даже Арамис. Также в Москве появились девочки Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита, Ляля, Джульетта и Герда.


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Теги: 
имена  дети 

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