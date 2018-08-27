27 августа. Mossovetinfo.ru – В столичном управлении ЗАГС рассказали какие самые популярные и самые необычные имена дают родители новорожденным москвичам в 2018 году, сообщает портал mos.ru.
В ЗАГС отметили, что количество необыкновенных имен в последнее время снижается, и растет доля имен традиционных. Редкие имена чаще дают детям в тех семьях, где один из родителей иностранец.
Самые популярные мужские имена в Москве – Александр, Михаил, Максим, Даниил (а также Данила и Данил), Артем, Иван, Дмитрий, Кирилл, Марк и Матвей.
Среди имен для девочек наиболее популярными в 2018 году являются София, Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Варвара и Елизавета.
Среди необычных имен, которые родители дали своим детям в Москве в 2018 году, отмечены Дональд, Уолтер, Яго, Томислав и даже Арамис. Также в Москве появились девочки Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита, Ляля, Джульетта и Герда.
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