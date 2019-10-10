10 октября. Mossovetinfo.ru – Стали известны самые популярные имена, которые давали новорожденным в Москве в 2019 году, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Елену Ефремову.



Самым популярным мужским именем для новорожденных стало имя Александр – в 2019 году его получили более 2200 новорожденных мальчиков. Для девочек родители чаще всего выбирали имя София (Софья) – более 2400 новорожденных.



Также популярностью у родителей новорожденных детей пользовались мужские имена Михаил, Максим, Иван, Артем, Дмитрий, Даниил, Марк, Лев и Матвей, у девочек: Мария, Александра, Анна, Алиса, Виктория, Полина, Анастасия, Елизавета и Ева.



Ряд родителей давали своим детям редкие имена: в 2019 году в Москве появились 34 Добрыни, 26 мальчиков получили имя Хабиб, также появились Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав. Среди девочек 315 новорожденных получили имя Есения, по две Лукерии и Евфросиньи и одна Феофания.