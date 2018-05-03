3 мая. Mossovetinfo.ru – Аналитическое агентство «Автостат» назвало топ-10 автомобилей, которые в 2017 году приобретались юридическими лицами для предоставления услуг такси.



Самым популярным автомобилем, приобретаемым юридическими лицами для оказания услуг такси стал Volkswagen (18,3% от всех приобретенных для услуг такси автомобилей). Второе место заняла Skoda (17,9), третье место – Hyundai (15,2%).



В десятку также вошли KIA, Renault, Ford, Nissan, Toyota, Mercedes-Benz и LADA.