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Город (Москва и область)     08.04.2019 08:48

Названы топ-5 московских онлайн-сервисов для бизнеса

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Теги:  онлайн-сервисы  бизнес  рейтинги 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – В 2018 году на московские онлайн-сервисы для бизнеса поступило 6623 обращения, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сергунина отметила, что бесплатные онлайн-сервисы для предпринимателей, которых в настоящий момент насчитывается 11, являются частью городской инфраструктуры поддержки бизнесменов и помогают быстро и удобно получить необходимые услуги.

Самым популярным онлайн сервисом для бизнеса в прошлом году стал «Законодательный бизнес-дайджест» на который поступило 1744 обращения. На втором месте «Формирование налоговой декларации по УСН» (1204 обращения), на третьем – «Подбор помещений для бизнеса» (1024 обращения). В пятерку популярных онлайн-сервисов вошли также «Получить консультацию» (1012 обращений) и «Подбери налоговый режим» (932 обращения).


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Теги: 
онлайн-сервисы  бизнес  рейтинги 

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