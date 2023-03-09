Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов - Собянин

13 марта, Mossovetinfo.ru - В ходе предстоящего летом благоустройства Цветного бульвара небо над бульваром планируется освободить от паутины проводов, сообщил мэр Москвы на своем на своем персональном сайте.



«Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов, убрав их в подземную кабельную канализацию. И, конечно, ощущение комфорта и уюта создадут новые зеленые насаждения и современные энергосберегающие уличные фонари», - сообщил мэр.



«Основные работы по благоустройству будут сконцентрированы в двух местах - рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро «Цветной бульвар», - сообщает Собянин.



Также планируется обновить покрытие пешеходной зоны и газонов, установить современные лавочки, сделать дополнительное водоотведение.