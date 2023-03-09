Другие материалы
-
Город (Москва и область)
13.03.2023, 10:21
Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов - Собянин
13 марта, Mossovetinfo.ru - В ходе предстоящего летом благоустройства Цветного бульвара небо над бульваром планируется освободить от паутины проводов, сообщил мэр Москвы на своем на своем персональном...
-
Город (Москва и область)
10.03.2023, 09:58
Потепление до плюс 5 градусов и дождь ожидается в Москве в воскресенье
10 марта, Mossovetinfo.ru - Жителей Московского региона ожидает существенное потепление на выходных, в воскресенье - до плюс 5 градусов и дождь ожидается в Москве , в Подмосковье потеплеет до плюс 7. ...
-
Город (Москва и область)
09.03.2023, 08:52
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до вечера субботы
9 марта. Mossovetinfo.ru - «Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве и Московской области до вечера субботы, 11 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России. «Желтый -...