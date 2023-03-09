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Город (Москва и область)     13.03.2023 10:21

Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов - Собянин

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Теги:  Цветной бульвар  благоустройство 

13 марта, Mossovetinfo.ru - В ходе предстоящего летом благоустройства Цветного бульвара небо над бульваром планируется освободить от паутины проводов, сообщил мэр Москвы на своем на своем персональном сайте.

«Небо на Цветном бульваре планируется освободить от паутины проводов, убрав их в подземную кабельную канализацию. И, конечно, ощущение комфорта и уюта создадут новые зеленые насаждения и современные энергосберегающие уличные фонари», - сообщил мэр.

«Основные работы по благоустройству будут сконцентрированы в двух местах - рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро «Цветной бульвар», - сообщает Собянин.

Также планируется обновить покрытие пешеходной зоны и газонов, установить современные лавочки, сделать дополнительное водоотведение.

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Карта места

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Теги: 
Цветной бульвар  благоустройство 

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