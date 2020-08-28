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Город (Москва и область)     28.08.2020 13:23

Нефтяное пятно в одинцовском пруду локализовано

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Теги:  Московская область  экология  загрязнение 

28 августа. Mossovetinfo.ru – Специалисты Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками областного МЧС провели работы по локализации нефтяного пятна на реке Самаринке и Глазынинском пруду в городе Одинцово, сообщается на официальном сайте министерства.

Ранее было установлено, что неизвестные лица слили нефтесодержащие вещества в коллектор, откуда они попали в реку Самаринку и Глазыринский пруд.

С помощью двух боновых заграждений пятно было локализовано, также установлена система фильтров для сбора нефтепродуктов с поверхности воды.

Возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование. Для установления источника загрязнения, взяты пробы воды в водостоках нескольких предприятий, которые расположены выше по течению.


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Теги: 
Московская область  экология  загрязнение 

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