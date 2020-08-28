28 августа. Mossovetinfo.ru – Специалисты Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками областного МЧС провели работы по локализации нефтяного пятна на реке Самаринке и Глазынинском пруду в городе Одинцово, сообщается на официальном сайте министерства.
Ранее было установлено, что неизвестные лица слили нефтесодержащие вещества в коллектор, откуда они попали в реку Самаринку и Глазыринский пруд.
С помощью двух боновых заграждений пятно было локализовано, также установлена система фильтров для сбора нефтепродуктов с поверхности воды.
Возбуждено дело об административном правонарушении, ведется расследование. Для установления источника загрязнения, взяты пробы воды в водостоках нескольких предприятий, которые расположены выше по течению.
13:37 Происшествия В Москве до конца дня 28 августа будет дождливо и ветрено
13:23 Город (Москва и область) Нефтяное пятно в одинцовском пруду локализовано
12:44 Власть Россия высылает норвежского дипломата - МИД
11:52 Мнения Победить коронавирус удастся через полгода - Собянин
10:22 Общество Мнения родителей относительно ношения детьми масок в школах разделились
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа
15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году