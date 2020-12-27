27 декабря. Mossovetinfo.ru – Некоторые маршруты наземного транспорта в Москве изменятся в новогодние праздники. Обо всех изменениях можно узнать на портале mos.ru.
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