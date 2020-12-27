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Город (Москва и область)     27.12.2020 16:28

Некоторые маршруты наземного транспорта изменятся в Москве в праздники

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Теги:  транспорт  наземный транспорт  праздники  Новый год  Новый год-2020 

27 декабря. Mossovetinfo.ru – Некоторые маршруты наземного транспорта в Москве изменятся в новогодние праздники. Обо всех изменениях можно узнать на портале mos.ru.



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Теги: 
транспорт  наземный транспорт  праздники  Новый год  Новый год-2020 

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