25 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в Москве перекроют в четверг, 25 июня, в связи с возвращением в Алабино военной техники, принимавшей участие в Параде Победы 24 июня, сообщает Центр организации дорожного движения.
С 09:00 до окончания движения колонны будут перекрыты 1-я Магистральная улицы, Северный путепровод, 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезды, Звенигордоское шоссе в сторону улицы Мневники, улица Мневникив сторону улицы Народного ополчения, проспект Маршала Жукова от Бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного ополчения, улица Народного ополчения от улицы Мневники до Карамышевской набережной, Карамышевский мост, улица Крылатская от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники, улица Нижние Мневники от Крылатского моста до улицы Мневники.
С 10:00 до прохождения колонны будут перекрыты улица Нижние Мневники, улицы Крыласткая, и Осенняя, Рублевское шоссе, участок МКАД от Рублевского до Можайского шоссе, Можайское шоссе, Минское шоссе, участок А107 Московского малого кольца и парадная площадка в Алабино.
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