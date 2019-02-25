25 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назначен первым заместителем главы аппарата мэра и правительства Москвы. Данные обнародованы на портале мэра и Правительства Москвы.



При этом Немерюк сохранил должность главы департамента.



Ранее СМИ сообщали, что Немерюк будет курировать выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября 2019 года.