25 февраля. Mossovetinfo.ru – Министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк назначен первым заместителем главы аппарата мэра и правительства Москвы. Данные обнародованы на портале мэра и Правительства Москвы.
При этом Немерюк сохранил должность главы департамента.
Ранее СМИ сообщали, что Немерюк будет курировать выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября 2019 года.
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