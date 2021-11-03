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Город (Москва и область)     03.11.2021 14:04

Нерабочие дни в Москве продлены не будут

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

3 ноября. Mossovetinfo.ru – Нерабочие дни в Москве продлять не будут. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - сказал Собянин, которого цитирует РИА Новости.

В Москве нарабочие дни начались 28 октября и завершатся 7 ноября.  О том, какие ограничения действовуют в Москве в эти дни, читайте здесь. Некоторые ограничения будут введены после завершения нерабочих дней, с 8 ноября.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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