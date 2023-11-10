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Город (Москва и область)     14.11.2023 11:38

Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках

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Теги:  Москва  искусственный интеллект  нейросети  врачи  медицина  Ракова 

14 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве нейросети впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках, сервис на основе искусственного интеллекта отмечает цветовыми подсказками на медицинском изображении области возможных патологий, делает автоматические измерения и составляет описание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Умные алгоритмы способны обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию — синусит. Это самое распространенное исследование для выявления заболеваний придаточных пазух носа.

«Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении развивается в области цифровых сервисов и нейросетей. Только за этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии. Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

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Теги: 
Москва  искусственный интеллект  нейросети  врачи  медицина  Ракова 

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