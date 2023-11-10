Нейросети в Москве научились выявлять лор-заболевания на рентгеновских снимках

14 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве нейросети впервые начали распознавать признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках, сервис на основе искусственного интеллекта отмечает цветовыми подсказками на медицинском изображении области возможных патологий, делает автоматические измерения и составляет описание, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Умные алгоритмы способны обнаруживать по результатам рентгенографии носовых пазух серьезную патологию — синусит. Это самое распространенное исследование для выявления заболеваний придаточных пазух носа.



«Лучевая диагностика быстрее других в здравоохранении развивается в области цифровых сервисов и нейросетей. Только за этот год у московских врачей появились сервисы сразу по девяти направлениям работы искусственного интеллекта. Сейчас в Москве искусственный интеллект впервые научился определять признаки лор-заболеваний на рентгеновских снимках пациентов. Это уже 28-е клиническое направление, по которому алгоритмы умеют распознавать патологии. Предварительный результат обработки исследования будет доступен в течение двух-трех минут. Нейросеть существенно облегчает задачу врача и экономит время, которое можно потратить на пациента», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.