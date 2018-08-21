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Город (Москва и область)     21.08.2018 19:44

Незаконные работы в церкви Вознесения Господня XVIII века приостановлены - власти

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Теги:  культурное наследие 

21 августа. Mossovetinfo.ru – Незаконные работы велись в церкви Вознесения Господня XVIII века на Большой Серпуховской улице, они приостановлены. Об этом сообщилитв департаменте культурного наследия города Москвы.

Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Сообщение о незаконных работах поступило на горячую линию Мосгорнаследия. Сотрудники департамента выехали на место и зафиксировали зафиксирован факт ведения ремонтных работ на фасадах.

На белокаменном цоколе был смонтирован арматурный каркас и установлена опалубка с целью последующей заливки бетоном. При этом, по значительной части цоколя указанные работы на момент осмотра уже были проведены. Разрешение на проведение работ не давалось. Они приостановлены.

В настоящее время проводится работа по возбуждению дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

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Теги: 
культурное наследие 

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