Незаконные работы в церкви Вознесения Господня XVIII века приостановлены - власти

21 августа. Mossovetinfo.ru – Незаконные работы велись в церкви Вознесения Господня XVIII века на Большой Серпуховской улице, они приостановлены. Об этом сообщилитв департаменте культурного наследия города Москвы.



Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Сообщение о незаконных работах поступило на горячую линию Мосгорнаследия. Сотрудники департамента выехали на место и зафиксировали зафиксирован факт ведения ремонтных работ на фасадах.



На белокаменном цоколе был смонтирован арматурный каркас и установлена опалубка с целью последующей заливки бетоном. При этом, по значительной части цоколя указанные работы на момент осмотра уже были проведены. Разрешение на проведение работ не давалось. Они приостановлены.



В настоящее время проводится работа по возбуждению дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ.