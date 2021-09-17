17 сентября. Mossovetinfo.ru – Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что среднее ожидание в очереди на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве занимает 10-15 минут, система работает штатно.«Количество голосов в единицу времени достаточно большое, поэтому сейчас наблюдается электронная очередь пользователей. Среднее ожидание в очереди порядка 10-15 минут. Никаких технических проблем не наблюдаем», - сказал Костырко.На дистанционное электронное голосование в Москве зарегистрировались более двух миллионов человек.Смотрите также: