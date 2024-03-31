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Город (Москва и область)     02.04.2024 09:09

Ночь на 2 апреля стала самой теплой в Москве за последние 75 лет

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Теги:  погода  синоптики  аномалии  рекорды  тепло 

2 апреля — Mossovetinfo.ru —— Температурный рекорд, который держался 75 лет, преодолен в ночь с 1 на 2 апреля в Москве, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Минимальная температура воздуха в Москве, на ВДНХ, составила 9,3 градуса. Эта ночь оказалась самой теплой за последние 75 лет. До этого самой теплой ночь 2 апреля была в 2023 году с температурой 6,3 градуса. Причиной теплой ночи стала продолжающаяся адвекция теплого воздуха», – сообщила Позднякова.

Экстремально теплая ночь также была в Москве 25 апреля 2023 года – тогда минимальная температура составляла 9,8 градуса, также отметила Позднякова.

На минувшей неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что конце марта и начале апреля в Москве ожидается аномально теплая погода.

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Теги: 
погода  синоптики  аномалии  рекорды  тепло 

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