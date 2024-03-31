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Город (Москва и область)
02.04.2024, 09:09
Ночь на 2 апреля стала самой теплой в Москве за последние 75 лет
2 апреля — Mossovetinfo.ru —— Температурный рекорд, который держался 75 лет, преодолен в ночь с 1 на 2 апреля в Москве, ...
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Город (Москва и область)
01.04.2024, 09:00
Около 400 летних веранд готовы к эксплуатации в Москве - Немерюк
1 апреля — Mossovetinfo.ru —— В Москве начинается сезон летних веранд, всего в городе более 3,7 тыс. кафе с верандами, ...
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Город (Москва и область)
31.03.2024, 09:13
Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и области 31 марта
31 марта — Mossovetinfo.ru —— Переменная облачность, без осадков и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...