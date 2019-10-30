30 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.



Сообщается, что ночью на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в -0,5 градуса. До этого, самой холодной была ночь 16 октября, когда температура опустилась до -0,3 градуса.



При этом в целом средняя температура октября была на 4 градуса выше климатической нормы.