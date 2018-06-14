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Город (Москва и область)     14.06.2018 09:50

Ночной велопарад пройдет в Москве 4 августа

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Теги:  велопарад  ночной велопарад  велосипеды 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Четвертый московский ночной велопарад пройдет в столице 4 августа, сообщается на официальном сайте московского велопарада.

Ночной велопарад пройдет в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Трасса велопарада составит около 20 километров и будет проложена по центральным улицам города.

Принять участие в велопараде могут все желающие. Велопарад не является спортивным соревнованием, средняя скорость движения колонны составит 15-16 км/ч.


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Карта места

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Теги: 
велопарад  ночной велопарад  велосипеды 

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