14 июня. Mossovetinfo.ru – Четвертый московский ночной велопарад пройдет в столице 4 августа, сообщается на официальном сайте московского велопарада.



Ночной велопарад пройдет в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Трасса велопарада составит около 20 километров и будет проложена по центральным улицам города.



Принять участие в велопараде могут все желающие. Велопарад не является спортивным соревнованием, средняя скорость движения колонны составит 15-16 км/ч.