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Город (Москва и область)     05.04.2021 14:36

Ночные репетиции парада пройдут в Москве 29 апреля и 4 мая

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Теги:  Парад Победы  репетиции 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Ночные репетиции Парада Победы пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на военного коменданта Москвы генерал-лейтенанта Евгения Селезенева.

Кроме того, 7 мая на Красной площади состоится генеральная репетиция парада.

По словам Селезенева, никаких проблем в подготовке парада нет, весь личный состав готов принять в нем участие.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы в 2021 году обязательно состоится. Позднее Песков рассказал, что парад пройдет в обычном формате.

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Карта места

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Теги: 
Парад Победы  репетиции 

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