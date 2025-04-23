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Город (Москва и область)     24.04.2025 06:42

Ночные заморозки и мокрый снег на выходных прогнозируют в Московском регионе

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Теги:  Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  заморозки 

24 апреля — Mossovetinfo.ru — Ночные заморозки до 1−2 градусов, дождь, мокрый снег ожидаются в Московском регионе в эти выходные, 26 – 27 апреля. Дневная температура будет ниже нормы на 4 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу в столице облачно с прояснениями, ночью - кратковременный дождь, днем по области пройдет умеренный дождь с грозой. Ночью температура составит 6-11 градусов тепла, днем - плюс 13-15, это на 3 градуса выше нормы. А вот в субботу выпущена информация о резкой смене погоды: местами в Московском регионе пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью в Москве будет в диапазоне от 0 до 5 градусов, а по области местами возможны заморозки до минус 2. И дневные температуры уже будут плюс 7-9 градусов, по области - плюс 5-10, что на 4 градуса ниже нормы", - сказал он.

Метеоролог добавил, что в воскресенье температура ночью в столичном регионе повсеместно будет в диапазоне минус 1 - плюс 4 градуса. Дневные значения составят плюс 5-10 градусов. Прогнозируется облачность с прояснениями, возможен "небольшой снежок".

По словам Вильфанда, в понедельник давление будет высоким, поэтому ночные температуры составят минус 2 - плюс 3 градуса. Днем будет около 10 градусов тепла. Ветер северо-западных направлений.

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Днем в столице будет 18-20 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до плюс 8 градусов. В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 - плюс 22 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

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Теги: 
Гидрометцентр  погода  Москва  Московская область  заморозки 

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