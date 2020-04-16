16 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области открылась новая лаборатория, которая позволит быстрее делать тесты на коронавирус, сообщает Мособлштаб по ситуации с коронавирусом.
Новая лаборатория открыта на базе Королевской городской больницы. В лаборатории будет работать 20 человек, она будет проводить до 2000 исследований в сутки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области более чем в 10 раз увеличат количество проводимых тестов на коронавирус. Планируется проводить до 7 тысяч тестов в сутки.
На 16 апреля в Московской области подтверждено 3 054 случая заражения коронавиурсом.
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