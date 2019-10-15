15 октября. Mossovetinfo.ru – На сайте mbm.mos.ru появилась новая онлайн-услуга для предпринимателей «Проверь законность вывески», сообщается на портале mos.ru.
Новая услуга доступна всем пользователям сайта после регистрации в личном кабинете и заполнения поля «ИНН».
С помощью новой услуги предприниматели могут выяснить нет ли каких-либо нарушений в отношении вывески предприятия и если есть, то как их устранить, чтобы вывеска не была демонтирована.
Проект mbm.mos.ru занимается консультационной и образовательной поддержкой столичных предпринимателей. С помощью различных онлайн-сервисов проекта предприниматели имеют возможность подготовить документы для регистрации предприятия, оставить заявку на получение кредита, подключиться к единой информационной системе для малого бизнеса, как правильно оформить землю, записаться на участие в образовательных мероприятиях для бизнеса.
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