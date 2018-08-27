Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.08.2018 10:18

Новая пешеходная зона появилась в в районе Лесной улицы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  благоустройство  пешеходная зона 

27 августа. Mossovetinfo.ru – Новая пешеходная зона появилась в центре Москвы в ходе работ по благоустройству в районе Лесной улицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Новая пешеходная зона появилась на участке 2-й Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка.

Общая площадь работ по благоустройству Лесной улицы и прилегающих переулков составила более 9 гектар. Были оборудованы новая ливневая и кабельные канализации, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. От проезжей части тротуары отделили бортовым камнем, переложили дорожное покрытие на проезжей части. В зоне благоустройства установлено почти 400 новых фонарей, более 90 лавочек и 240 урн. Кроме того, был отремонтирован 21 фасад.

В настоящее время все основные работы практически завершены, осенью в зоне благоустройства высадят 130 деревьев, а весной следующего года – более 130 кустарников.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
благоустройство  пешеходная зона 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:29 Город (Москва и область) В Москве планируют сохранить региональные доплаты к пенсиям - СМИ

10:48 Город (Москва и область) В Москве выставили на торги 20 объектов недвижимости в центре города

10:18 Город (Москва и область) Новая пешеходная зона появилась в в районе Лесной улицы

09:57 Город (Москва и область) Синоптики рассказали о погоде в Москве в последнюю неделю лета

09:34 Город (Москва и область) Завершается благоустройство въездов в Москву на Мичуринском проспекте и Шоссе Энтузиастов

Актуальные материалы

07:29 Город (Москва и область) Тематические карты «Тройка» выпустят в Москве ко Дню города

07:24 Город (Москва и область) К системе «Проход и питание» в Москве подключили более 4 тысяч школ и детских садов

07:16 Город (Москва и область) В Москве прикрепиться к стоматологической поликлинике теперь можно в режиме онлайн

18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира

16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро

15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы

15:11 Город (Москва и область) Более 3,5 тысячи обращений по вопросам реновации поступило от москвичей с начала года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru