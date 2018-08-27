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Город (Москва и область)
27.08.2018, 11:29
В Москве планируют сохранить региональные доплаты к пенсиям - СМИ
27 августа. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют сохранить региональные доплаты к пенсиям и после проведения пенсионной реформы, и по-прежнему выплачивать их женщинам с 55 лет, мужчинам – с 60...
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Город (Москва и область)
27.08.2018, 10:48
В Москве выставили на торги 20 объектов недвижимости в центре города
27 августа. Mossovetinfo.ru – Двадцать объектов недвижимости, расположенных в историческом центре Москвы, выставлены на торги, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы. ...
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Город (Москва и область)
27.08.2018, 10:18
Новая пешеходная зона появилась в в районе Лесной улицы
27 августа. Mossovetinfo.ru – Новая пешеходная зона появилась в центре Москвы в ходе работ по благоустройству в районе Лесной улицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. ...