27 августа. Mossovetinfo.ru – Новая пешеходная зона появилась в центре Москвы в ходе работ по благоустройству в районе Лесной улицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.



Новая пешеходная зона появилась на участке 2-й Миусской улицы от 1-й Миусской улицы до Миусского переулка.



Общая площадь работ по благоустройству Лесной улицы и прилегающих переулков составила более 9 гектар. Были оборудованы новая ливневая и кабельные канализации, тротуары расширили и замостили гранитной плиткой. От проезжей части тротуары отделили бортовым камнем, переложили дорожное покрытие на проезжей части. В зоне благоустройства установлено почти 400 новых фонарей, более 90 лавочек и 240 урн. Кроме того, был отремонтирован 21 фасад.



В настоящее время все основные работы практически завершены, осенью в зоне благоустройства высадят 130 деревьев, а весной следующего года – более 130 кустарников.