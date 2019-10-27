27 октября. Mossovetinfo.ru – Новая островная платформа появится на станции Бескудниково в рамках реализации второго этапа проекта Московских центральных диаметров, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.



В настоящее время идет благоустройство станции Бескудниково, на платформах меняют тактильную плитку, красят фасады и билетные кассы, устанавливают погодные модули, стелы экстренного вызова, информационные табло, также будут установлены новые лавочки и урны. Все работы будут завершены к моменту запуска первых двух маршрутов МЦД в конце текущего года.



Новая островная платформа будет построена позже, она будет оборудована навесом от осадков во всю длину, также на станции появится крытый пешеходный мост (конкорс).