Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     27.10.2019 13:27

Новая платформа появится на станции Бескудниково в рамках проекта МЦД

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД  Бескудниково 

27 октября. Mossovetinfo.ru – Новая островная платформа появится на станции Бескудниково в рамках реализации второго этапа проекта Московских центральных диаметров, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы.

В настоящее время идет благоустройство станции Бескудниково, на платформах меняют тактильную плитку, красят фасады и билетные кассы, устанавливают погодные модули, стелы экстренного вызова, информационные табло, также будут установлены новые лавочки и урны. Все работы будут завершены к моменту запуска первых двух маршрутов МЦД в конце текущего года.

Новая островная платформа будет построена позже, она будет оборудована навесом от осадков во всю длину, также на станции появится крытый пешеходный мост (конкорс).


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД  Бескудниково 

Возврат к списку

Лента новостей

14:10 Общество Резкое похолодание ожидается в Москве в конце октября

13:27 Город (Москва и область) Новая платформа появится на станции Бескудниково в рамках проекта МЦД

12:04 Происшествия Неизвестный ранил ножом в грудь посетителя ТЦ «Савеловский»

11:55 Город (Москва и область) Международный день бабушек и дедушек отпразднуют в рамках программы «Московское долголетие»

11:15 В мире СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru