8 ноября. Mossovetinfo.ru – Новая необычная площадка для бракосочетаний появилась в Москве, зарегистрировать брак теперь можно на Центральном московском ипподроме, сообщается на портале mos.ru.
Центральный московский ипподром – первый рысистый ипподром мира и старейший ипподром в России. Церемонии будут проходить в колонном зале ипподрома, а после церемонии молодожены смогут побывать на трибунах.
Таким образом, в Москве теперь действует 30 необычных площадок для заключения брака. Помимо ипподрома, провести церемонии бракосочетания московские пары могут в башнях делового центра «Москва-Сити», на стадионах «Лужники» и «Спартак», в «Москвариуме», на Останкинской телебашне, в городских усадьбах и особняках, в Московском планетарии. Полный список необычных площадок для заключения брака можно посмотреть здесь.
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