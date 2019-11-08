8 ноября. Mossovetinfo.ru – Новая необычная площадка для бракосочетаний появилась в Москве, зарегистрировать брак теперь можно на Центральном московском ипподроме, сообщается на портале mos.ru.



Центральный московский ипподром – первый рысистый ипподром мира и старейший ипподром в России. Церемонии будут проходить в колонном зале ипподрома, а после церемонии молодожены смогут побывать на трибунах.



Таким образом, в Москве теперь действует 30 необычных площадок для заключения брака. Помимо ипподрома, провести церемонии бракосочетания московские пары могут в башнях делового центра «Москва-Сити», на стадионах «Лужники» и «Спартак», в «Москвариуме», на Останкинской телебашне, в городских усадьбах и особняках, в Московском планетарии. Полный список необычных площадок для заключения брака можно посмотреть здесь.