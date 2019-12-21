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Город (Москва и область)     21.12.2019 14:18

Новая станция метро появится на Люблинско-Дмитровской линии метро до конца 2023 года

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Люблинско-Дмитровская линия  Южный порт 

21 декабря. Mossovetinfo.ru – Новая станция появится на Люблинско-Дмитровской линии метро на территории промзоны «Южный порт», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Решение о строительстве новой станции, которая будет носить название «Южный порт», было принято в связи с активным развитием территории промзоны. Станция будет обслуживать строящиеся и будущие жилые районы. Планируется, что новая станция примет пассажиров до конца 2023 года.

В настоящее время идет строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до поселка Северный. Строительство участка должно быть завершено до конца 2022 года.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Люблинско-Дмитровская линия  Южный порт 

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