21 декабря. Mossovetinfo.ru – Новая станция появится на Люблинско-Дмитровской линии метро на территории промзоны «Южный порт», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



Решение о строительстве новой станции, которая будет носить название «Южный порт», было принято в связи с активным развитием территории промзоны. Станция будет обслуживать строящиеся и будущие жилые районы. Планируется, что новая станция примет пассажиров до конца 2023 года.



В настоящее время идет строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до поселка Северный. Строительство участка должно быть завершено до конца 2022 года.