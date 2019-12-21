21 декабря. Mossovetinfo.ru – Новая станция появится на Люблинско-Дмитровской линии метро на территории промзоны «Южный порт», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
Решение о строительстве новой станции, которая будет носить название «Южный порт», было принято в связи с активным развитием территории промзоны. Станция будет обслуживать строящиеся и будущие жилые районы. Планируется, что новая станция примет пассажиров до конца 2023 года.
В настоящее время идет строительство северного участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до поселка Северный. Строительство участка должно быть завершено до конца 2022 года.
14:18 Город (Москва и область) Новая станция метро появится на Люблинско-Дмитровской линии метро до конца 2023 года
12:06 В России Январская пенсия поступит на банковские карты 30 декабря
11:52 Город (Москва и область) До конца года на станциях МЦД установят еще 800 элементов навигации
17:57 В России В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
15:44 Город (Москва и область) Бесплатный автобус будет ходить в районе «Лужников» с 20 декабря по 9 января
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат
18:50 Происшествия Причину смерти журналиста Виноградова установят после вскрытия и тестов – Депздрав