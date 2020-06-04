4 июня. Mossovetinfo.ru – Новая станция метро появится в районе Теплый стан в 2023 году, сообщается на портале mos.ru.



Станция «Улица Генерала Тюленева» будет построена на границе 6-го и 7-го микрорайонов Теплого Стана и войдет в состав строящейся Коммунарской линии метро.



Станция будет с двумя вестибюлями, из одного будут выходы на улицу Генерала Тюленева, из другого – на улицу Теплый Стан, к одноименному заказнику.



Новая сттанция станет первой, построенной в центре района Теплый стан. Действующие станции «Теплый Стан», «Коньково» и «Тропарево» расположены на границах района.