Новая ветка метро может быть протянута в ТиНАО

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Новая ветка метро может быть протянута в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.



Он отметил, что закладывается возможность «пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой».



Новая ветка пройдет через Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в ТиНАО параллельно Курскому направлению железной дороги. Хуснуллин подчеркнул, что эта ветка метро дойдет фактически до Щербинки