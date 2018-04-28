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Город (Москва и область)     28.04.2018 13:37

Новая ветка метро может быть протянута в ТиНАО

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Теги:  ТиНАО  метро  метрополитен 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Новая ветка метро может быть протянута в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Он отметил, что закладывается возможность «пойти от станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии через Бирюлево на новые территории еще одной веткой».

Новая ветка пройдет через Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в ТиНАО параллельно Курскому направлению железной дороги. Хуснуллин подчеркнул, что эта ветка метро дойдет фактически до Щербинки

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Карта места

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Теги: 
ТиНАО  метро  метрополитен 

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