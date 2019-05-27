27 мая. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье на Смоленском направлении РЖД.
В открытии платформы приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
По словам Собянина, новая станция позволит вдвое быстрее добираться от Белорусского вокзала до «Сколково», в котором работает уже 20 тысяч человек. А транспортно-пересадочный узел на базе новой платформы будет важен для жителей соседних районов Подмосковья.
Мэр Москвы также отметил, что реконструкция Смоленского направления МЖД будет продолжена. По словам Собянина, до конца года будет проложен четвертый главный путь, что позволит увеличить количество электричек на данном направлении на треть и организовать тактовое движение с интервалом в 3,5 минуты, практически в режиме метро.
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