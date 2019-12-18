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Город (Москва и область)     18.12.2019 10:15

Новогодние представления пройдут в 149 московских библиотеках со 2 по 6 января

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Теги:  библиотеки  Новый год 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Новогодние представления для детей и взрослых пройдут в 140 московских библиотеках со 2 по 6 января, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Библиотеки приглашают на новогодние представления уже четвертый год подряд. На этот раз их запланировано более 600. В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ознакомится со списком новогодних мероприятий в столичных библиотеках можно на портале «Библиогород». На некоторые нужна предварительная запись.


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Карта места

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Теги: 
библиотеки  Новый год 

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