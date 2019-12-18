18 декабря. Mossovetinfo.ru – Новогодние представления для детей и взрослых пройдут в 140 московских библиотеках со 2 по 6 января, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
«Библиотеки приглашают на новогодние представления уже четвертый год подряд. На этот раз их запланировано более 600. В каждом районе Москвы горожан ждут спектакли, квесты, кинопоказы, викторины и конкурсы», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ознакомится со списком новогодних мероприятий в столичных библиотеках можно на портале «Библиогород». На некоторые нужна предварительная запись.
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