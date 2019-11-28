Другие материалы
-
Город (Москва и область)
28.11.2019, 17:09
Новогодний салют в Москве запустят в 11 точках
28 ноября. Mossovetinfo.ru – Новогодний салют в Москве будет запущен в 11 точках, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента культуры Александра Кибовского. На заседании...
-
Город (Москва и область)
28.11.2019, 15:16
Маршрут трамвая в Бирюлеве утвердят к середине 2020 года
28 ноября. Mossovetinfo.ru – Проект трамвайного маршрута в Бирюлеве будет утвержден к середине 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина. Проектируемый ма...
-
Город (Москва и область)
28.11.2019, 14:31
МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» планируется запустить через 2-3 года - Собянин
28 ноября. Mossovetinfo.ru – Третий маршрут Московских центральных диаметров «Зеленоград – Раменское» планируется запустить через 2-3 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости....