28 ноября. Mossovetinfo.ru – Новогодний салют в Москве будет запущен в 11 точках, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу столичного департамента культуры Александра Кибовского.



На заседании комиссии правительства Москвы «О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников», Кибовский заявил, что все точки для запуска салюта находятся в традиционных местах и хорошо известны.



Кроме того, в 18 городских парках будут организованы точки для запуска фейерверков.



Кибовский также отметил, что для удобства москвичей салюты будут запускать после часа ночи, кроме площадки на Большом Якиманском мосту, на котором пройдет выступление президента, в связи с чем там будет проведен отдельный салют.