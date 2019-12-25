25 декабря. Mossovetinfo.ru – Новогодняя ярмарка откроется на ВДНХ 27 декабря, сообщается на официальном сайте выставки.



На ярмарке посетители выставки смогут попробовать кухню народов мира, приобрести новогодние сувениры, а также валенки ручной работы, свитера, рукавицы и шапки, украшенные новогодней символикой.



На открытии ярмарки гостей ждут выступления уличных артистов, кукольного театра, угощать гостей будут коробейники. Также в течение всей ярмарки будет работать шатер, в котором будут проходить кукольные спектакли театра «Балаганчик сказок» под сопровождение живой музыки. Между спектаклями будут проходить интерактивные антракты.



Ярмарка будет работать до 12 января на площадке за павильоном «Земледелие» ежедневно с 10:00 до закрытия ВДНХ.