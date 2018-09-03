3 сентября. Mossovetinfo.ru – Новая поликлиника будет построена рядом со станцией «Серпуховская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
В ней будет новейшее медицинское оборудование, детское и взрослое отделения на 320 посещений в смену.
Поликлинику построят на месте строй инфекционной больницы, которая находится в аварийном состоянии и будет снесена.
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