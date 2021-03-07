15:24 Город (Москва и область) Новые хордовые магистрали в Москве планируется достроить в 2023 году
13:05 Происшествия Более 157 млн рублей украли из четырех ячеек в банке в центре Москвы
12:33 Общество В московском регионе продлятся сложные погодные условия
12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году
22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы
12:17 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Марьина Роща планируется открыть в 2022 году
22:38 Город (Москва и область) Тарифы на парковку повысят на некоторых улицах в центре Москвы
15:44 Город (Москва и область) Собянин отменил домашний режим для москвичей старше 65 лет
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21:04 Город (Москва и область) Ограничения на заполняемость театров в Подмосковье снимут до конца недели
11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»