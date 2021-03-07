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Город (Москва и область)     07.03.2021 15:24

Новые хордовые магистрали в Москве планируется достроить в 2023 году

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Теги:  строительство  дороги  Сергей Собянин  Собянин 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Строительство новых хордовых магистралей планируется завершить в 2023 году. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Северо-западная хорда уже полностью открыта для автомобилистов. На Северо-восточной хорде готовы 6 из 8 участков.

Идут работы на эстакадах на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. #ЮВХ свяжет между собой 22 района Москвы. Более чем наполовину завершена Южная рокада.

Собянин отметил, что после завершения строительства город получит новую дорожную сеть протяженностью 133 километра.

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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  Сергей Собянин  Собянин 

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