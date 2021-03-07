Новые хордовые магистрали в Москве планируется достроить в 2023 году

7 марта. Mossovetinfo.ru - Строительство новых хордовых магистралей планируется завершить в 2023 году. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Северо-западная хорда уже полностью открыта для автомобилистов. На Северо-восточной хорде готовы 6 из 8 участков.



Идут работы на эстакадах на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. #ЮВХ свяжет между собой 22 района Москвы. Более чем наполовину завершена Южная рокада.



Собянин отметил, что после завершения строительства город получит новую дорожную сеть протяженностью 133 километра.