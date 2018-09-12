12 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке в пойме реки Битца заменили 4 пешеходных мостика, сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.



Новые мостики выполнены из метала, снабжены поручнями и покрыты террасной доской. Длинна каждого мостика составляет более 12 метров, ширина – около 3 метров.



Обустройство парка в пойме реки Битца должны завершить до конца года. Ранее сообщалось, что в парке будет обустроена входная группа главного входа, а также появилось футбольное поле.