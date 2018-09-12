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Город (Москва и область)     12.09.2018 11:46

Новые пешеходные мостики появились в парке в пойме реки Битца

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Теги:  парки  благоустройство 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке в пойме реки Битца заменили 4 пешеходных мостика, сообщает пресс-служба департамента капремонта Москвы.

Новые мостики выполнены из метала, снабжены поручнями и покрыты террасной доской. Длинна каждого мостика составляет более 12 метров, ширина – около 3 метров.

Обустройство парка в пойме реки Битца должны завершить до конца года. Ранее сообщалось, что в парке будет обустроена входная группа главного входа, а также появилось футбольное поле.


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Карта места

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Теги: 
парки  благоустройство 

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