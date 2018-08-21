21 августа. Mossovetinfo.ru – На 185 станциях появятся новые таблички с названиями станций и графиком их работы, сообщает портал mos.ru.
Новые таблички выполнены в стилистике бренда «Московский транспорт». Они больше, чем предыдущие, на них использован более четкий шрифт. Всего изготовлено 340 табличек – они будут размещены на всех входах в подземные и надземные вестибюли станций.
Обновление табличек с названием станций – часть работы по обновлению всей навигационной системы метрополитена. На станциях уже размещено более 60 тысяч новых элементов навигации, которые призваны помочь москвичам и гостям столицы легче ориентироваться в метро. При этом, при обновлении навигации учитываются пожелания горожан. Так, на обновленных указателях отмечают туристические и социальные объекты, торговые и развлекательные центры.
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