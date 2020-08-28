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Город (Москва и область)     28.08.2020 08:54

Новые темы появились на портале «Наш город»

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Теги:  порталы  Наш город  жалобы  темы  госучреждения 

28 августа. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» в разделе «Государственные учреждения» появились новые темы, в которых горожане могут пожаловаться на различные неисправности на территории госучреждений, сообщается на портале mos.ru.

Теперь можно пожаловаться на подтопления, неисправности освещения, а также о наличии опасно выступающих над дорогой или газоном предметов.

Ко всем жалобам необходимо прикрепить фотографию. Ответ на жалобу придет в течение 8 рабочих дней.

Ежедневно модераторы портала обрабатывают более 2,5 тысячи обращений.


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Теги: 
порталы  Наш город  жалобы  темы  госучреждения 

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