28 августа. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» в разделе «Государственные учреждения» появились новые темы, в которых горожане могут пожаловаться на различные неисправности на территории госучреждений, сообщается на портале mos.ru.
Теперь можно пожаловаться на подтопления, неисправности освещения, а также о наличии опасно выступающих над дорогой или газоном предметов.
Ко всем жалобам необходимо прикрепить фотографию. Ответ на жалобу придет в течение 8 рабочих дней.
Ежедневно модераторы портала обрабатывают более 2,5 тысячи обращений.
08:54 Город (Москва и область) Новые темы появились на портале «Наш город»
08:35 Город (Москва и область) За три года школьники и студенты более 1,3 миллиона раз бесплатно посетили московские музеи
17:02 В России В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
15:49 Власть Путин надеется, что пик коронавируса пройден
14:36 В мире Путин назвал задержание россиян в Белоруссии акцией спецслужб Украины и США
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа
15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году