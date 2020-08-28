28 августа. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» в разделе «Государственные учреждения» появились новые темы, в которых горожане могут пожаловаться на различные неисправности на территории госучреждений, сообщается на портале mos.ru.



Теперь можно пожаловаться на подтопления, неисправности освещения, а также о наличии опасно выступающих над дорогой или газоном предметов.



Ко всем жалобам необходимо прикрепить фотографию. Ответ на жалобу придет в течение 8 рабочих дней.



Ежедневно модераторы портала обрабатывают более 2,5 тысячи обращений.