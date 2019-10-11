11 октября. Mossovetinfo.ru – Специальные камеры видеонаблюдения в общественном транспорте будут фиксироваться на лице водите и определять степень его усталости, сообщается на портале mos.ru.



Система будет работать по принципу системы распознавания лиц. Она будет определять признаки усталости: частое зевание, определенное положение век, мимика и другое. Кроме того, система будет отслеживать, чтобы во время движения водитель не отвлекался от дороги, не пользовался мобильным телефоном и так далее.



В случае, если у водителя появятся признаки утомления или он отвлечется от дороги, система подаст звуковой сигнал в кабину, включит световое оповещение, а также направит сигнал диспетчеру, который сможет увидеть последнюю запись с видеокамеры и принять решение, например, о снятии водителя с маршрута и направлении его на медобследование.



Новая система должна повысить безопасность поездок в городском общественном транспорте. Она уже протестирована на нескольких маршрутах, в ближайшее время к ней пожключат весь парк Мосгортранса.