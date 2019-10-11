11 октября. Mossovetinfo.ru – Специальные камеры видеонаблюдения в общественном транспорте будут фиксироваться на лице водите и определять степень его усталости, сообщается на портале mos.ru.
Система будет работать по принципу системы распознавания лиц. Она будет определять признаки усталости: частое зевание, определенное положение век, мимика и другое. Кроме того, система будет отслеживать, чтобы во время движения водитель не отвлекался от дороги, не пользовался мобильным телефоном и так далее.
В случае, если у водителя появятся признаки утомления или он отвлечется от дороги, система подаст звуковой сигнал в кабину, включит световое оповещение, а также направит сигнал диспетчеру, который сможет увидеть последнюю запись с видеокамеры и принять решение, например, о снятии водителя с маршрута и направлении его на медобследование.
Новая система должна повысить безопасность поездок в городском общественном транспорте. Она уже протестирована на нескольких маршрутах, в ближайшее время к ней пожключат весь парк Мосгортранса.
09:01 Город (Москва и область) Новые видеокамеры в общественном транспорте обеспечат безопасность поездок
08:44 Город (Москва и область) Более 5 миллионов платежей совершено с начала года через городские электронные сервисы
08:12 Общество Теплая погода и небольшой дождь ожидаются в Москве 11 октября
17:06 Город (Москва и область) Москва поднялась сразу на 48 мест в рейтинге центров экономического роста в Европе
15:46 Город (Москва и область) Салют в честь 75-летия освобождения Риги состоится в Москве 13 октября
07:25 Общество Какие отделы ЗАГС можно зарегистрировать брак в праздники
07:14 Город (Москва и область) За месяц прививку от гриппа в Москве сделали более полутора миллионов человек.
20:27 Город (Москва и область) Четыре новые выделенные полосы заработают в Москве 7 октября
12:34 Происшествия Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову, он получил условный срок
12:16 Город (Москва и область) В Москве проведут конкурс на лучший проект комплексного благоустройства природных территорий