26 августа. Mossovetinfo.ru – Новый автобусный маршрут запустили до метро «Рассказовка» в Москве. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Маршрут №333 начал курсировать между поселением Московский и станцией метро «Рассказовка». По маршруту курсируют 9 автобусов большой вместимости. Маршрут может перевести более 10 тысяч пассажиров в сутки.