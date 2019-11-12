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Город (Москва и область)     12.11.2019 13:20

Новый Дворец водных видов спорта в «Лужниках» откроется 17 ноября

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Теги:  Лужники  спорт  Дворец водных видов спорта  открытие 

12 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый Дворец водных видов спорта на территории олимпийского спорткомплекса «Лужники» откроется для посетителей в воскресенье, 17 ноября, сообщается на официальном сайте спорткомплекса.

Новый дворец построен на месте легендарного старого открытого бассейна «Лужников». Площадь нового дворца составляет более 50 тысяч квадратных метров, что более чем в два раза превосходит площадь старого бассейна. Благодаря увеличению площади, новый дворец существенно расширил свой функционал. Теперь там одинаково комфортно будут себя чувствовать, как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха.

Внутри нового дворца есть спортивные бассейны, зона активного водного отдыха, аквапарк с девятью горками и многочисленными аттракционами, термальные зоны, фитнес-центр, боксерский клуб, фудкорты. Дворец способен принимать до 10 тысяч человек в сутки.

В тестовом режиме Дворец водных видов спорта в «Лужниках» начал свою работу 7 сентября 2019 года.


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Теги: 
Лужники  спорт  Дворец водных видов спорта  открытие 

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