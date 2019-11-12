12 ноября. Mossovetinfo.ru – Новый Дворец водных видов спорта на территории олимпийского спорткомплекса «Лужники» откроется для посетителей в воскресенье, 17 ноября, сообщается на официальном сайте спорткомплекса.
Новый дворец построен на месте легендарного старого открытого бассейна «Лужников». Площадь нового дворца составляет более 50 тысяч квадратных метров, что более чем в два раза превосходит площадь старого бассейна. Благодаря увеличению площади, новый дворец существенно расширил свой функционал. Теперь там одинаково комфортно будут себя чувствовать, как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха.
Внутри нового дворца есть спортивные бассейны, зона активного водного отдыха, аквапарк с девятью горками и многочисленными аттракционами, термальные зоны, фитнес-центр, боксерский клуб, фудкорты. Дворец способен принимать до 10 тысяч человек в сутки.
В тестовом режиме Дворец водных видов спорта в «Лужниках» начал свою работу 7 сентября 2019 года.
13:31 Власть Собянин подписал закон Москвы об установлении прожиточного минимума пенсионера в 2020 году
13:20 Город (Москва и область) Новый Дворец водных видов спорта в «Лужниках» откроется 17 ноября
13:05 В России В России предлагают сократить период использования шипованных шин
12:04 Власть Путин поддержал распространение специального налогового режима для самозанятых на все регионы
10:22 В России Проект по поиску пропавших детей запущен на сайте СК РФ
08:54 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали, как город помогает приемным семьям
08:33 Город (Москва и область) В «Активном гражданине» стартовало голосование, посвященное развитию велопроката
16:25 Город (Москва и область) Энергозатраты в домах по реновации будут на 60% ниже, чем в пятиэтажках - Хуснуллин
16:05 Город (Москва и область) Экс-мэра Истры Вихарева задержали по делу о хищении в особо крупном размере
13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября