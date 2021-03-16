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Город (Москва и область)     16.03.2021 19:31

Новый квартал появится при строительстве кампуса МГТУ им. Баумана

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Теги:  строительство  МГТУ  кампус 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Новый квартал появится на востоке Москвы при строительстве кампуса МГТУ имени Баумана, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По словам Кузнецова, новый квартал появится между Бауманскими улицами. Общая площадь кампуса составит 169 тысяч квадратных метров.

Два существующих исторических здания - Фанагорийские казармы и почти утраченный химический факультет, построенный по проекту Кекушева, будут приведены в порядок и встроены в новый квартал. При этом, на пустых участках появятся современные здания, которые будут контрастировать с исторической застройкой. Однако высота новых зданий не будет превышать 5-6 этажей.

«Мы не просто расширяем площадь университета - мы создаем новый городской квартал по примеру лучших мировых кампусов, встроенных в городскую ткань», - заявил Кузнецов.

В результате строительства кампуса город получит новые общественные пространства, новую площадь, сквер, расширится пешеходная сеть в районе университета, будет благоустроена набережная Яузы. Также возможно строительство нового моста через Яузу.

Строительство кампуса начнется уже в текущем году, а завершить его планируют в 2023 году. Финансирование проекта будет смешанным - как из федерального бюджета, так и из бюджета Москвы.

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Карта места

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Теги: 
строительство  МГТУ  кампус 

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