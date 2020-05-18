18 мая. Mossovetinfo.ru – На Красной площади появится новый музейный комплекс, который планируется открыть в конце 2023 – начале 2024 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на генерального директора Музеев Московского Кремля Елену Гагарину.
Музейный комплекс разместится внутри бывшего квартала Средних торговых рядов, который был построен в конце XIX века. В нем будет выставлена экспозиция московского Кремля.
По словам Гагариной, строительство музейного комплекса планируется завершить в конце 2021 года, после чего будет необходимо перевезти и разместить экспозицию, выставить свет, на что потребуется достаточно много времени.
В экспозиции нового музейного комплекса будут представлены большая коллекция икон из Византии, восточное оружие, военные трофеи, знамена, русское стекло и фарфор, коллекция работ Фаберже. Также будут специальные залы, посвященные русской придворной и церковной культуре.
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