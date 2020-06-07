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Город (Москва и область)
08.06.2020, 08:28
Новый пешеходный мост построят в центре Москвы
8 июня. Mossovetinfo.ru – Новый пешеходный мост планируется построить в центре Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова. Планиру...
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Город (Москва и область)
07.06.2020, 11:30
Пропускной режим в Москве могут отменить с середины июня - СМИ
7 июня. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы рассматривают возможность отмены цифровых пропусков с середины июня, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к мэрии столицы. Цифровые пропуска ...
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Город (Москва и область)
07.06.2020, 10:43
В Подмосковье впервые с начала пандемии число выписанных пациентов превысило число госпитализированных
7 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с начала пандемии коронавируса количество выписанных пациентов превысило число госпитализированных. Об этом этом сообщил на своей странице в ...