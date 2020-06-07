8 июня. Mossovetinfo.ru – Новый пешеходный мост планируется построить в центре Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.



Планируется, что мост пройдет через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющего стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Предполагается, что длина моста составит 56,6 метра, ширина – 4 метра.



Проект нового моста планируется обсудить на общественных слушаниях, которые пройдут в онлайн-режиме.