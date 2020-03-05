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Город (Москва и область)     05.03.2020 13:29

Новый район появится на севере Москвы

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Теги:  строительство  жилье 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Новый жилой район появится на севере Москвы, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Новый район будет построен в промзоне «Автомоторная», соответствующее решение принят Градостроительно-земельной комиссией Москвы. На площади в 77,5 гектаров будет построено около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, из которых 1,24 миллиона придется на жилье и объекты социальной инфраструктуры: детские сады, школы, поликлиники. Также планируется построить производственные и общественно-деловые объекты.

112 тысяч квадратных метров построенного жилья будет передано под переселение под программу реновации жилья.

Также планируется, что проект комплексного развития территории бывшей промзоны позволит создать около 18 тысяч рабочих мест в шаговой доступности от МЦК.


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Карта места

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Теги: 
строительство  жилье 

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