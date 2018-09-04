4 сентября. Mossovetinfo.ru – Перегонный тоннель Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Мневники» до станции «Улица Народного Ополчения» пройдет под каналом имени Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Сообщается, что тоннель будет проходить на глубине от 22 до 48 метров. Расстояние от свода тоннеля до дна канала будет составлять не менее 13 метров.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проходка нового тоннеля уже началась. Тоннель длиной 1862 метра планируется построить до конца лета 2019 года.