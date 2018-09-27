27 сентября. Mossovetinfo.ru – Центр социального обслуживания открылся в московском районе Кузьминки, сообщает телеканал «ТВ Центр».



Новый центр открылся в бывшем ДК Курьяново, здание 1953 года постройки было отреставрировано.



В новом центре будут работать обучающие классы программы «Московское долголетие». Ежедневно там будут проходить занятия и мастер-классы, на которых местные жители смогут заниматься творчеством и самореализацией.



Мэр Москвы Сергей Собянин, принявший участие в открытии нового центра, сообщил, до конца 2018 года еще четыре подобных центра будут открыты в поселениях Котловка, Некрасовка, а также в районах Митино и Северный.