28 августа. Mossovetinfo.ru – Готовящийся к запуску участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» прошел финальную обкатку, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Тестовый поезд прошел весь новый участок, все тоннели готовы к открытию движения, новые станции готовы к приему пассажиров. В настоящее время идет отладка систем и оформление документов на новые объекты метрополитена.



На новом участке Калининско-Солнцевской линии будет расположено семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Открытие этого участка улучшит транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино и поможет почти миллиону москвичей добираться до центра города и обратно.