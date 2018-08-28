28 августа. Mossovetinfo.ru – Готовящийся к запуску участок Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Раменки» до станции «Рассказовка» прошел финальную обкатку, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Тестовый поезд прошел весь новый участок, все тоннели готовы к открытию движения, новые станции готовы к приему пассажиров. В настоящее время идет отладка систем и оформление документов на новые объекты метрополитена.
На новом участке Калининско-Солнцевской линии будет расположено семь станций: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Открытие этого участка улучшит транспортную доступность районов Солнцево и Ново-Переделкино и поможет почти миллиону москвичей добираться до центра города и обратно.
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